Düzce'de Fabrika Çalışanlarına Stres Yönetimi Eğitimi Verildi

Düzce'de Fabrika Çalışanlarına Stres Yönetimi Eğitimi Verildi
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Düzce Sağlık Müdürlüğü, fabrikalarda çalışan işçilere yönelik farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Eğitimlerde stres yönetimi, akciğer ve kalp damar hastalıkları ile sigara bağımlılığı gibi konular ele alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından fabrika çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimlerine devam ediyoruz. Çalışanlara stres yönetimi eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğünce ilde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan işçilere yönelik farkındalık eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda; sağlık alanında farkındalık oluşturmak, çalışanların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla; Düzce'de faaliyet göstermekte olan fabrika çalışanlarına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızda görevli Dr. Zehra Kaygusuz ve Psikolog Hatice Yüce tarafından akciğer ve kalp damar hastalıkları ve sigara bağımlılığı ile dikkat eksikliği, odaklanma problemi ve stres yönetimi konularında eğitim verdiler.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz eğitimlerin çok faydalı geçtiğini ve eğitimlerin devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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