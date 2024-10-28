Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Esnafa Türk Bayrağı Dağıtımı

Düzce'de Esnafa Türk Bayrağı Dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Cumhuriyet Bayramı öncesinde esnaflara Türk Bayrağı dağıtarak şehrin bayraklarla süslenmesini hedefliyor. Bıyık, 'Hainlere inat tüm şehrimizi Türk Bayraklarıyla donatacağız' dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de her yer Türk Bayrakları ile donatılsın diye esnaflara bayrak dağıttı. Bıyık, "Hainlere inat tüm şehrimizi Türk Bayraklarıyla donatacağız" dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Emin Şen ve Rıza Yıldız, Düzce KGK Başkanı Gökçe Ülkü Altay ile birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Düzce'deki işyerlerine Türk Bayrağı dağıttı. Atatürk Bulvarı ve İstanbul Caddesi boyunca devam eden etkinlikte, Erdoğan Bıyık hem üyelerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı hem de kendilerine Türk Bayrağı armağan etti.

Başkan Erdoğan Bıyık, "Hainlere inat tüm şehrimizi Türk Bayraklarıyla donatacağız. Bu amaçla da esnafımıza bayrak dağıtmak istedik. Hem kendileriyle de ayak üstü hasbihal etmiş olduk. Bu vesileyle tüm Düzcelileri kentimizi bayraklarla donatmaya, hainlere inat 29 Ekim coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz. Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret Ve Sanayi Odası Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Erdoğan Bıyık Politika Yerel Yaşam

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
Gıda ürünlerinde gizli zam ve yalancı indirimlere 550 bin lira ceza

Gıda ürünlerinde bunu yapana 550 bin lira ceza!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ballon d'or 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Ekim günün maçları nereden izlenir? Bebeklere alkol verilen hastane hangi hastane adı ne, nerede? 29 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Oğlak, Başak burcu yorumu! 29 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ten Hag kovuldu mu? Manchester United yeni teknik direktörü kim olacak? 28 Ekim borsa kaçta kapanıyor? Gelinim Mutfakta Beyzanur kimdir? Beyzanur Ateş kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 28 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü ne zaman ve nerede söylendi? Anahtar Partisi ne zaman kuruldu? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.