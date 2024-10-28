Düzce'de Esnafa Türk Bayrağı Dağıtımı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de her yer Türk Bayrakları ile donatılsın diye esnaflara bayrak dağıttı. Bıyık, "Hainlere inat tüm şehrimizi Türk Bayraklarıyla donatacağız" dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Emin Şen ve Rıza Yıldız, Düzce KGK Başkanı Gökçe Ülkü Altay ile birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Düzce'deki işyerlerine Türk Bayrağı dağıttı. Atatürk Bulvarı ve İstanbul Caddesi boyunca devam eden etkinlikte, Erdoğan Bıyık hem üyelerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı hem de kendilerine Türk Bayrağı armağan etti.

Başkan Erdoğan Bıyık, "Hainlere inat tüm şehrimizi Türk Bayraklarıyla donatacağız. Bu amaçla da esnafımıza bayrak dağıtmak istedik. Hem kendileriyle de ayak üstü hasbihal etmiş olduk. Bu vesileyle tüm Düzcelileri kentimizi bayraklarla donatmaya, hainlere inat 29 Ekim coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz. Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - DÜZCE