Düzce'de Ebeler Haftası'na Özel Konferans Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde kriz anında hayat kurtaran eller: ebelerin kritik rolü ve savunuculuk konusu ile kadim bir bilgelik, güçlü bir gelecek; ebelik dün ve bugün başlıklı sunum yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanenin konferans salonunda Ebeler Haftası kapsamında bir konferans düzenledi. Hastanenin eğitim birimi koordinasyonunda düzenlenen etkinlik Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Güngör Örnek'in açılış konuşmasıyla başladı.

Programda, Kadın Hastalıkları Servis Sorumlusu Uzman Ebe Sare Erarslan tarafından Kadim bir bilgelik, güçlü bir gelecek: ebelik dün ve bugün başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda, ebelik mesleğinin tarihi kökenleri ile günümüzdeki dönüşümü ele alındı.

Sonrasında ise doğumhane ünitesinde görev yapan Ebe Merve Özkan, kriz anında hayat kurtaran eller: ebelerin kritik rolü ve savunuculuk konulu sunumuyla, doğum süreçlerinde ebelerin üstlendiği hayati rollerin önemine dikkat çekti.

Konferansın son sunumu ise, Halk Sağlığı Hizmetleri Gebe Okulu Koordinatörü Ebe Meliha Şanal tarafından yapıldı. Şanal, Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterilen Riskli gebe takibinde akıllı mobil uygulama projesini katılımcılarla paylaştı.

Devlet hastanesinde uzun yıllar özveriyle görev yapan Ebe Dilek Özkul Sargın'a ve 2024 yılında en çok doğum eylemini takip edip gerçekleştiren Ebe Rabia Eker'e çiçek takdimi yapılarak teşekkür edildi.

Ebelerin topluma sağladığı değerli katkıların vurgulandığı bu özel etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve mesleki dayanışma ruhunu pekiştirdi. - DÜZCE