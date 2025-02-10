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Düzce'de Dünya Kanser Günü Etkinliği

Düzce'de Dünya Kanser Günü Etkinliği
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlıkçılar, Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanserle mücadele ve erken teşhis konusunda vatandaşları bilgilendiren stantlar açtı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlıkçılar stant açarak kanserle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dünya Kanser Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçe genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla Akçakoca Lütfiye ve İsmail Baha Horoz Aile Sağlığı Merkezlerinde stant açıldı.

Etkinlikte, kanserde erken teşhisin hayati önemi vurgulandı ve vatandaşlara kanser taramaları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Sağlık ekipleri, tarama programlarının erken tanı ve tedavi sürecindeki rolünü anlatırken, katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda da bilgiler verdi.

Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen bu etkinlik, halkın kanserle mücadelede daha bilinçli hale gelmesi adına önemli bir adım oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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