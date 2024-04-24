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Düzce'de Çalıcuma İlkokulu Öğrencileri 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

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Düzce'nin Çalıcuma ilkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okul bahçesinde yapılan etkinliklerle coşkuyla kutladı. Gençler, çocuklarla birlikte halat çekti, çuval ile koştu ve çeşitli oyunlar oynadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çalıcuma ilkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya yaşadı. Okul bahçesinde çocuklar abi ve ablalarıyla birlikte halat çekti çuvalla koştular.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezindeki gönüllü gençler Çalıcuma İlkokulu öğrencilerle bir arada 23 Nisan'ı kutladı. Gençler çocuklarla birlikte halat çekti, çuval ile koştu, boyun şişirip çeşitli oyunlar oynadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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