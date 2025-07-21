Düzce'de Bırakılan Kedi Muayeneden Geçti: Hasta Değil

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah kliniğini açmaya gelen Veteriner Hekim Ozan Olgun, çanta içinde not yazılı kedi ile karşılaştı. Hasta diye not yazılarak bırakılan kedinin yapılan muayenesinde hasta olmadığı ortaya çıktı.

Düzce'de sabah saatlerinde Uzun Mustafa Mahallesi'ndeki kliniğini açmaya gelen Veteriner Hekim Ozan Olgun bir sürprizle karşılaştı. Kapısına taşıma çantası içinde notla birlikte kedi bırakıldığını gören veteriner hayrete düştü. "Kedim maalesef hasta. Ameliyat edilmesi gerekiyor. 15-20 bin TL tutuyormuş ameliyat masrafları. Durumum ve imkanım olmadığı için ölmesini beklemek yerine buraya bırakmak zorunda kaldım" yazılı notu gören Olgun, kediyi alarak muayenesini yaptı. Röntgen ve kan tahlilleri yapılan kedinin herhangi bir rahatsızlığının olmadığı ortaya çıktı.

"Eskiden cami avlusuna bebekler bırakılıyordu, şimdi kediler"

Veteriner Hekim Ozan Olgun, "Sabah geldiğimizde kapıda bir çanta içinde bunu bulduk. Çantanın içinde bir de not vardı. Notta bazı hastalıkları olduğu, masraflı olduğu, bunu karşılayamadıklarını, o nedenle de mecburen bırakmak zorunda olduklarını yazmışlar. Başıma böyle bir şey ilk defa geliyor. Kedimizi aldık muayenemizi yaptık. Röntgen, kan tahlillerimizi yaptık. Bizim gördüğümüz herhangi bir sağlık problemi yok. Bunu bilerek böyle yazıp bırakmışta olabilirler. Gayette sakin, güzel. Şu anda bizde. Bütün bakım, tedavilerini yaptık. Sonrasında bu güzel kedimizi sahiplendireceğiz. Eskiden cami avlusuna bebek bırakırlardı, o dönemler bitti artık ama ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Not yazıp bırakmaları bir yandan bizi sevindirdi. Sonuçta hayvanlar da bir evlat gibiler. Onların da dönem dönem masrafları oluyor. Bu hayvanlarla ilgilenmek çocuklarımız gibi, evlatlarımıza zaman ayırmak gibi. Bu masrafları karşılayabileceğine inanan insanların kedi köpek sahibi olmasını isteriz" diye konuştu. - DÜZCE