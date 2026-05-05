Düzce'de "Bedel" adlı belgeselin gösterimi yapıldı: Gözyaşları sel oldu

Terörle mücadele ederken şehit olan askerlerin ailelerinin ve gazilerin o günleri anlattığı 'Bedel' adlı belgeselinin ilk gösterimi Düzce Üniversitesi'nde yapıldı.

Terörle mücadele ederken şehit olan askerlerin ailelerinin ve gazilerin o günleri anlattığı 'Bedel' adlı belgeselinin ilk gösterimi Düzce Üniversitesi'nde yapıldı. Türk Dünyası Ak Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldığı gösterimde şehit ailelerinin gözyaşları sel oldu.

Düzce Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi iş birliği ile hazırlanan "Bedel" adlı belgeselin gösterimi, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Türk Dünyası Ak Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Abdullah Markuş, protokol üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vatan toprağının bütünlüğü için en ağır bedelleri ödeyen 16 şehit ailesi ve 13 gazinin katılımıyla gösterimi gerçekleştirilen belgeselde, şehitlerin ailelerinin hatıraları ve gazilerin terörle mücadele sırasında yaralanmaları ve sonraki yaşamlarını yer aldı.

Belgeselin gösterimi sırasında birçok izleyen ve şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı. Program sonrasında, belgesel gösteriminde emeği geçenlere takdir belgesi verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
