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Düzce'de Bayram Yoğunluğu: Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazaları

Düzce'de Bayram Yoğunluğu: Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazaları
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Ramazan Bayramı tatilini aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşların Anadolu'ya yolculuğu sırasında Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazaları trafiği durma noktasına getirdi. Jandarma ekipleri, yolda oluşan kazalara müdahale ederek yolları açmaya çalışıyor.

Düzce(İHA) – Ramazan Bayramı tatilini aileleriyle birlikte geçirmek isteyenlerin Anadolu'ya yolculuğu başladı. Yoğunluk nedeniyle Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazaları trafiği durma noktasına getirdi.

Bayram tatilinin 9 güne çıkması, bayramı yakınlarıyla kutlamak isteyen vatandaşları yollara döktü. İstanbul'dan yakınlarını görmek için Anadolu'ya giden sürücüler Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yoğunluğa neden oldu. Otoyolda yoğunluk nedeniyle yer yer maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, kazalardan dolayı trafik zaman zaman durma notasına geldi. Trafikte bazı uyanık sürücüler ise emniyet şeridini kullanarak, yoluna devam etmeye çalışması da gözlerden kaçmadı. Jandarma ekiplerinin kısa sürede müdahaleyle yolun açılmasını sağlıyor.

Yetkililer, yolda trafiğin durmaması için sürücülerin kurallara uymasını ve özellikle şerit ihlallerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.

Anadolu'ya yoğunluk sürerken İstanbul istikametine ise çok az sayıda araç geçişi oluyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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