Düzce'de Ambulans Şoföründen Örnek Davranış: Kağıt Toplayıcı Çocuğa Ayakkabı Verdiler

Düzce (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu ayağına kürdan battığı için terliği kesilen ve yalın ayak kalan kağıt toplayıcı çocuğa ayakkabılarını veren Ambulans Şoförü Kenan Alemdar ve ekip arkadaşlarına İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi.

Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu 3 Nolu Acil Servis İstasyonu görevlileri Küçük Sanayi Sitesi'nde ayakta travma olayına gitmiş, burada ayağına kürdan batan kağıt toplayıcı çocuğun terliğini kesmek zorunda kalmışlardı. Müdahalenin ardından Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, ayakkabılarını kağıt toplayıcı çocuğa vererek, kendisi galoşlarla istasyonuna dönmüştü.

Acil Sağlık ekibinin yaptığı iyilik davranışı sonrası Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayşenaz Özcan, Ambulans Şoförü Kenan Alemdar ve olayın yaşandığı gün birlikte nöbet tuttuğu ekip arkadaşlarını kabul ederek, teşekkür belgesi verdi.

İl Müdürü Yılmaz, "Kenan Alemdar ve 112 ekibimiz, mesleklerine ve insanlığa olan bağlılıklarıyla hepimize örnek oldular. Böyle duyarlı sağlık çalışanlarımız olduğu sürece, toplumumuzun iyilik ve dayanışma ruhu daima güçlü kalacaktır. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE