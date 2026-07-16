Eğlenerek öğreniyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Boğaziçi Genç Ofis'te düzenlenen akıl ve zeka oyunları eğitimine katılan öğrenciler, eğlenerek öğrenirken strateji geliştirme, dikkat, odaklanma ve problem çözme becerilerini de güçlendiriyor.

Boğaziçi Genç Ofis'te düzenlenen akıl ve zeka oyunları eğitimi yoğun katılımla devam ediyor. Eğitim programına katılan öğrenciler, birbirinden farklı akıl ve zeka oyunlarıyla hem keyifli vakit geçiriyor hem de strateji kurma, dikkat, odaklanma ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Yetkililer, eğitimlerin çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra sosyal etkileşimlerini artırmayı ve analitik düşünme yeteneklerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı