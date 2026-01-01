Haberler

Düzce Bahçeşehir Bölgesi, Uludağ'ı aratmadı

Güncelleme:
Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi'ndeki Anıtpark meydanı, 1 Ocak 2026'da kar yağışının ardından ailelerin yoğun ilgi gösterdiği bir mekan haline geldi. Aileler, çocuklarıyla birlikte kartopu oynayıp kayak kayarak kış eğlencesi yaşadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan Anıtpark meydanı ailelerin kış aylarında değişilmez mekanı haline geldi. 1 Ocak'ın resmi tatil olmasını fırsat bilen aileler akın akın Anıtpark meydanına giderek hem kartopu oynadılar hem kayak kaydılar.

Düzce'de 1 Ocak 2026 tarihinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kimi kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, yaylalar ve yüksek kesimlerde de 1 metreye ulaştı.

Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan Anıtpark meydanı da her yıl olduğu gibi bu yılda ailelerin değişilmez mekanı haline geldi. Kayak için uygun alanların bulunduğu Anıtpark meydanı Uludağ'ı aratmadı ve yüzlerce aile çocukları ile hem kartopu oynadılar hemde kayak kaydılar. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde halay çekerek karın keyfini çıkardılar.

Kayak alanına çocuklarını getiren aileler, "Tatili fırsat bildik. Çocuklarımızı getirdik. Çok eğlenceli. Yeni yıl hem ilimize hem ülkemize hayırlar getirsin" dediler.

Tatili fırsat bilen çocuklar ise "Karda oynamaya geldik. Çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandılar.

Diğer yandan, kayak yapanlar dron ile havadan görüntülendi. - DÜZCE

