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Düzce'de Aile Sağlığı Merkezinde Normal Doğum Standı Açıldı

Düzce'de Aile Sağlığı Merkezinde Normal Doğum Standı Açıldı
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Düzce Sağlık Müdürlüğü, aile sağlığı merkezlerinde açtığı stantlarla anne ve baba adaylarını gebelik okuluna davet ediyor. Normal doğumun teşvik edilmesi ve sezaryen oranlarının düşürülmesi amacıyla bilgilendirmeler yapılıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde aile sağlığı merkezlerinde açılan stant ile anne ve baba adayları gebe okuluna davet ediliyor. Stantta ayrıca normal doğum ile ilgili bilgiler veriliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde normal doğum eylem planı çalışmaları dahilinde İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezince doğal olan normal doğum standı açıldı. Normal Doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarının düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla, Gebe Okulu Ebeleri Figen Şıkman ve Ümmühan Turan tarafından, Orhan Özdemir aile sağlığı merkezinde açılan stantta; normal doğumun önemi ve bebek açısından faydaları, anne sütü, gebelikte beslenme, yenidoğan bakımı gibi konularda bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı.

Ayrıca; anne ve baba adaylarına, gebelik planlayanlara ve gebe yakınlarına Gebe Okulu hakkında bilgi verilmiş olup, kişiler sağlıklı hayat merkezimize davet edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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