Düzce'de 10 Haziran'daki bölgesel tatbikata hazırlık

Düzce'de düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 10 Haziran'da yapılacak bölgesel afet tatbikatı ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kentte yapılacak bölgesel afet tatbikatı ile orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ele alındı.

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, 10 Haziran tarihinde Düzce merkezli gerçekleştirilmesi planlanan bölgesel düzey afet tatbikatına ilişkin hazırlık süreçleri değerlendirildi. Ayrıca, Düzce İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Düzce) ana planı ile yerel düzey afet planlarının mevcut durumları gözden geçirildi.

Afetlere yönelik hazırlık çalışmaları ile müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik sunumların yapıldığı toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını risklerine karşı uygulanacak önlemler de kurulun öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Yetkililer, afet ve acil durumlara karşı kentin direncini artırmak ve hazırlık süreçlerini etkin şekilde sürdürebilmek adına tüm kurumların koordineli çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
