Düzce'de Afet Riski Azaltma Planı Toplantısı Düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl AFAD Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Afet riski azaltma planı toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığı'nda Düzce'nin afet riski azaltma planı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AFAD Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, akademik danışmanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) eylemlerinden sorumlu temsilcilerinin katılmıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı gerçekleştirildi. Afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmaların hayati önemine dikkat çekilen toplantıda; yaşanabilecek depremlere karşı alınması gereken tedbirler, afetlere dirençli yerleşim birimleri ve afetlere dayanıklı toplum oluşturarak risklerin bertaraf edilmesi için ilgili bütün kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasının önemi vurgulandı. - DÜZCE