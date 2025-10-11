Haberler

Düzce'de Afet Riski Azaltma Planı Toplantısı Düzenlendi

Düzce'de Afet Riski Azaltma Planı Toplantısı Düzenlendi
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, depremlere karşı alınacak tedbirler ve afetlere dirençli yerleşim alanlarının oluşturulması konuşuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl AFAD Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Afet riski azaltma planı toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığı'nda Düzce'nin afet riski azaltma planı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AFAD Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, akademik danışmanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) eylemlerinden sorumlu temsilcilerinin katılmıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı gerçekleştirildi. Afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmaların hayati önemine dikkat çekilen toplantıda; yaşanabilecek depremlere karşı alınması gereken tedbirler, afetlere dirençli yerleşim birimleri ve afetlere dayanıklı toplum oluşturarak risklerin bertaraf edilmesi için ilgili bütün kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasının önemi vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
