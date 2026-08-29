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Düzce'de 58 Jandarma Personeli Rütbe Terfi Töreniyle Onurlandırıldı

Düzce'de 58 Jandarma Personeli Rütbe Terfi Töreniyle Onurlandırıldı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende 12 subay, 29 astsubay ve 17 uzman jandarma olmak üzere toplam 58 personel bir üst rütbeye terfi etti. Vali Mehmet Makas, yeni rütbelerini takdim ederek personeli tebrik etti ve başarılar diledi. Törene vali yardımcısı, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve aileler katıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Jandarma Personeli Rütbe Terfi Töreni, Vali Mehmet Makas ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 12 subay, 29 astsubay ve 17 uzman jandarma personeli bir üst rütbeye terfi etti.

Vali Mehmet Makas, törende bir üst rütbeye yükselen jandarma personelinin yeni rütbelerini takdim etti. Makas, özverili çalışmaları ve başarılı hizmetleri dolayısıyla personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi.

Törene Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ile jandarma personelinin aileleri katıldı.

Toplam 58 jandarma personelinin bir üst rütbeye terfi ettiği törende, personelin aileleri de bu anlamlı günün gururuna ortak oldu.

Vali Makas'tan Jandarma Personeline Tebrik

Törende konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, jandarma personelinin milletin huzur ve güvenliği için yürüttüğü özverili çalışmalara dikkat çekti.

Vali Makas, sosyal medya paylaşımında, "Aslan parçası, mesai ve yol arkadaşlarımız kahraman Jandarma teşkilatımızın rütbe terfi törenine katıldık. Rabbim aziz milletimize hizmet yolunda başarılar versin" ifadelerini kullandı.

Rütbe terfilerinin ardından tören, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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