Düzce'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Düzce'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 17,81 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.16'da Yığılca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 17,81 kilometre derinliğinde olan deprem, çevrede hissedildi.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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