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Düzce'de 12 Kasım Düzce Depremi Anısına Kütüphane Açıldı

Düzce'de 12 Kasım Düzce Depremi Anısına Kütüphane Açıldı
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Düzce'nin Bahçelievler Mahallesi'nde, 12 Kasım Düzce Depremi anısına Ülkem Okuyor Derneği tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı. Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış, gençlere modern bir okuma alanı sunmayı amaçlıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Bahçelievler Mahallesinde 12 Kasım Düzce Depremi anısına Ülkem Okuyor Derneği 12 Kasım Kütüphanesi açıldı.

Bahçelievler Mahallesinde valilik himayelerinde, Ülkem Okuyor Derneği'nin katkılarıyla Düzce Spor Lisesi'nde oluşturulan Ülkem Okuyor Derneği 12 Kasım Kütüphanesinin açılışı yapıldı. Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan tarafından açılışı yapılan 12 Kasım Düzce Depremi anısına hayata geçirilen kütüphane ile gençlere keyifle kitap okuyacakları, bilgiyle zenginleşecekleri modern bir alan kazandırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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