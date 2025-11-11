Düzce'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Coşkuyla Kutlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Yeşil Vatan'ın yeni fertleri toprakla buluştu. Gümüşova ilçesi Yeşilyayla mevkiinde yanan ormanlık alanda fidanlar toprağa ekildi.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, Düzce'de yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, il genelinde birçok lokasyonda yapıldı.

Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ilgili kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar 26 Temmuz 2025 tarihinde orman yangını yaşanan Yeşilyayla Köyü'ndeki alanda gerçekleştirildi. Sedir, servi, defne ve karayemiş fidanları toprakla buluşturulan etkinlikte; kestane, kocayemiş, kuşburnu ve biberiye fidanları da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

"Bugün dikilen her fidan, yarının gölgesidir" diyen Milletvekili Öztürk, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlarımızı toprakla buluşturduk, geleceğe nefes, toprağa umut aşıladık. Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için bir yılda Türkiye genelinde 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olacağız. Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Düzce'mizde 43 bin 563 fidan sahiplenildi ve bugün toprakla buluştu. Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Rektör Sözbir "Gümüşova İlçesi Yeşilyayla Köyü Mevkii'nde gerçekleştirilen etkinlikte, geleceğe nefes, toprağa umut olacak fidanlarımızı diktik" şeklinde konuştu.

İl başkanı Şengüloğlu ise "Şahidimiz toprak, imzamız fidan. Bugün, geleceğe nefes olmak için Düzce'mizin bereketli topraklarında fidanlarımızı toprakla buluşturduk. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Düzce genelinde 43.563 fidan, geleceğe umut oldu. Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için Türkiye genelinde 550 milyon fidan ve tohum toprakla buluşacak. Her bir fidan, çocuklarımızın nefesi, ülkemizin umudu olacak. Doğaya sahip çıkan, Yeşil Vatan için emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklarda gelecekleri için fidan dikerek unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE