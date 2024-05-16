Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 Etkinliği Sonuçlandı

Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 etkinliği, gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

Programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı etkinliğine birçok ciddi başvuru olduğunu belirterek etkili ve katma değeri yüksek ürünlerin dereceye girdiğini ifade etti.

Üç kategoride ödüllerin sahiplerini bulacağını dile getiren Rektör Sözbir, etkinliğin düzenlenmesinde büyük emekleri olan paydaşlara teşekkür etti. Hem ABD'de hızlandırıcı eğitimle, hem Çin hem de Pakistan ile ortak çalışmalar yürütmek istediklerini söyleyen Sözbir, bu ortak proje ve iş birliği çalışmalarıyla ülkemize ve Düzce'ye katkı sunmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. "Ali Kuşçu Genç Yenilikçiler" kategorisinde Mahmut Mert Büyükbaş "Model Uydu" projesi ile "Uluğ Bey Bilim ve Araştırma" kategorisinde Erdi Buluş "NanoTek Yara Örtücü Bantlar-Ozon Yağı ile Güçlendirilmiş Membranlar" projesi ile, "El-Cezeri Teknoloji Liderleri" kategorisinde ise Kader Coşkun "Ultra Erken Dayanımlı Beton Karışımı" projesi ile birinciliği kazandılar. - DÜZCE