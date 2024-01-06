Düzce Belediyesi Trafik Işıklarında 'Özgür Filistin' Yazılarına Destek

Düzce Belediyesi kent genelinde bulunan trafik ışıklarında 'Özgür Filistin' yazıları yazma çalışmalarını tamamladı.

Düzce Belediyesi'nce geçtiğimiz günlerde Filistin halkına destek olmak için Cedidiye ışıklarına yazılan 'Özgür Filistin' yazısı beğeni topladı. Halkın büyük beğenisiyle karşılaşılan durum sonrasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü harekete geçerek, il merkezinde bulunan tüm trafik ışıklarına yazıyı yazma işlemlerini tamamladı. - DÜZCE