Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nden 'Çaya Geliyoruz' Projesi

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi, "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında öğrencilerin evine konuk oluyorlar.

Düzce'de imkanlarıyla yeni cazibe merkezi haline gelen gençlik merkezleri, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleri ile gençlerin ve çocukların gözdesi olmaya devam ediyor.

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi, "Çaya Geliyoruz" Projesi kapsamında kurslara katılan öğrencilerin evine konuk oldu.

Gençlik merkezi yetkilileri "Ziyaret sırasında hoş sohbetler gerçekleştirilip, ailemiz tarafından gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerimizi sunduk. Bu tür samimi etkinlikler, gençlerimizle güçlü bağlar kurmamıza katkı sağlıyor" dedi. - DÜZCE