Dağda bulduğu yeni doğmuş buzağıyı sahibine ulaştırdı

Batman'ın Sason ilçesinde dağlık alana pancar toplamaya giden vatandaş, kayalıklar arasında bulduğu yeni doğmuş buzağıyı sahibine teslim etti.

Pancar toplamak için sabahın erken saatlerinde dağa çıkan Necmettin Erdem, sarp kayalıkların arasında annesinden ayrı düşmüş yeni doğan bir buzağıyla karşılaştı. Bitkin haldeki buzağının uzun süre yalnız kaldığını fark eden Erdem, çevrede yaptığı incelemeye rağmen ne annesine ne de sahibine ulaşabildi. Soğuk hava ve zorlu arazide yavru hayvanın yaşam mücadelesi verdiğini gören Erdem, onu aracına alıp köye götürdü. Köye döndükten sonra bir harekete geçen Erdem, çevre köylerde yaşayan besicilere ulaşarak, buzağının sahibini bulmaya çalıştı. Gün boyu süren araştırmaların ardından yavrunun hangi köye ait olduğunu tespit eden Erdem, sahibine ulaşmayı başardı.

Yeni doğan buzağısına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan besici, duyarlılığından dolayı Necmettin Erdem'e teşekkür etti. Köylüler de Erdem'in gösterdiği örnek davranışın her türlü takdiri hak ettiğini belirttiler. - BATMAN

