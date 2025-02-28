Duyarlı Kardeşler, Yaralı Toy Kuşunu Kurtardı

Muş'ta yaşayan duyarlı iki kardeş, köpek saldırısından kurtardıkları toy kuşunu yetkililere teslim etti

Muş'un Tandoğan köyünde Veysel Barın ve İsmail Barın isimli iki kardeş, köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı toy kuşunu fark etti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşu köpeklerden kurtaran kardeşler, onu eve götürerek kendi elleriyle besledi.

Durumu yetkililere bildiren kardeşler, toy kuşunu polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise kuşun tedavi edilmek üzere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yetkililer, toy kuşunun gerekli tedavilerin ardından doğal yaşamına bırakılacağını belirtirken, duyarlı davranışları nedeniyle kardeşlere teşekkür etti. - MUŞ