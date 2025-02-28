Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Duyarlı Kardeşler, Yaralı Toy Kuşunu Kurtardı

Duyarlı Kardeşler, Yaralı Toy Kuşunu Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Tandoğan köyünde yaşayan Veysel ve İsmail Barın, köpek saldırısından kurtardıkları yaralı toy kuşunu yetkililere teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Kuşun tedavi edilip doğal yaşamına döneceği bildirildi.

Muş'ta yaşayan duyarlı iki kardeş, köpek saldırısından kurtardıkları toy kuşunu yetkililere teslim etti

Muş'un Tandoğan köyünde Veysel Barın ve İsmail Barın isimli iki kardeş, köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı toy kuşunu fark etti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşu köpeklerden kurtaran kardeşler, onu eve götürerek kendi elleriyle besledi.

Durumu yetkililere bildiren kardeşler, toy kuşunu polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise kuşun tedavi edilmek üzere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yetkililer, toy kuşunun gerekli tedavilerin ardından doğal yaşamına bırakılacağını belirtirken, duyarlı davranışları nedeniyle kardeşlere teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
img

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
img

Serdar Dursun'dan İran'da krize neden olan hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanı şaşırttı: Davayı bizden alın

Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanından şaşırtan talep
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor

Dünya bu çağrıyı konuşuyor! ABD basınından ses getirecek manşet
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.