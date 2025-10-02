Dünya Yaşlılar Günü'nde Sinop'ta Yaşlılar Ziyaret Edildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla köylerdeki yaşlılar ziyaret edildi. İlçe Müftüsü, toplum sağlığı merkezi başkanı ve diğer yetkililer, yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti ve hediyeler takdim etti.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla köylerdeki yaşlılar ziyaret edildi.
Ziyaretlere, İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Nur Çalış Sandık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Enis Dincel katıldı.
Yetkililer, köylerdeki vatandaşlarla sohbet ederek günlerini kutladı. Ziyaret edilen yaşlılara çeşitli hediyeler takdim edildi.
Program kapsamında vatandaşların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alınırken, "yaşlılara verilen değerin toplumun aynası" olduğu vurgulandı. - SİNOP