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Dünya Türkleri Bilim Teknoloji Akademisi Ankara İl Başkanlığı Konferansı

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Dünya Türkleri Bilim Teknoloji Akademisi Ankara İl Başkanlığı, Ankara'da 'Türk Dünyasında Bilimde Gelişmeler' konulu konferans düzenledi. Konferansta Türk Bilim Şehri'ne olan ihtiyaç, örnek bilim şehirleri, yeni nesil enerji kaynakları ve nükleer fizik alanında yapılması gerekenler konuşuldu.

Dünya Türkleri Bilim Teknoloji Akademisi Ankara İl Başkanlığı, Ankara'da "Türk Dünyasında Bilimde Gelişmeler" konulu konferans düzenledi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki konferansa konuşmacı olarak Prof.Dr. Saleh Sultansoy, Prof. Dr. İsmail Boztosun ve Dr. Onur Hasekioğlu katıldı.

Moderatörlüğünü Canip Sevinç'in üstlendiği konferansta "Türk Bilim Şehri"ne olan ihtiyaç, dünyada örnek bilim şehirleri, yeni nesil enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar, nükleer fizik alanında yapılması gerekenler konuşuldu. 2024 yılını "Prof.Dr. Engin Arık Yılı" ilan eden Dünya Türkleri Bilim ve Teknoloji Akademisi adına Genel Başkan Semih Taner ve Ankara İl Başkanı Levent Mirza konuşma yaparak, yıl içerisinde başka programlar gerçekleştirerek bu konuda çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Birçok akademisyen, bürokrat, işadamı ve öğrencinin katıldığı konferansta, Türk devletlerinin güç birliği ile oluşturulması hedeflenen "Türk Bilim Şehri"nin milletimize, Türk devletlerine ve tüm insanlığa büyük katkılar sağlayacağı belirtildi. Program, konuşmacılara plaket verilmesi ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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