Dünya Su Günü'nde Öğrencilere Su Bilinci Aşılandı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü kapsamında bu yıl Özlem Kayalı İlkokulu'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, tatlı su kaynaklarının korunması, iklim değişikliği ve organik tarım konularında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen programda, suyun sürdürülebilir kullanımının önemi vurgulanırken, iklim değişikliğinin tarım ve su kaynakları üzerindeki etkileri anlatıldı. Organik tarımın doğal kaynakların korunmasındaki rolüne de değinilen etkinlikte, öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci aşılandı. "Su Biter, Hayat Durur; Bilinçli Kullan, Geleceği Kurtar" sloganıyla suyun hayatımızdaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, suyun korunması temalı resim ve şiir yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ödüllendirildi. Ödül töreninde, öğrencilerin suyun önemine dair hazırladıkları eserler büyük beğeni topladı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerle gelecek nesillerde su kaynaklarının korunması bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Özlem Kayalı İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri ise düzenlenen programdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, suyun tasarruflu kullanımı konusunda daha bilinçli hareket edeceklerini söylediler. - ÇANAKKALE