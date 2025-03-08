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Felçli eşini tıraş eden kadının görüntüleri yürekleri ısıttı

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Antalya'da bir kadın felçli eşinin sakal tıraşını yaparken görüntülendi. O anları kayda alan kişi, "Bu kadınların hakkı ödenebilir mi?" diyerek duygularını dile getirdi. 22 yıldır felçli eşine baktığını dile getiren kadın, "İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekilen görüntü yürekleri ısıttı. 65 yaşındaki Zehra Ekili, sağ kolu felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili'yi evinin balkonunda sakal tıraşı yaparken görüntülendi.

"BU KADINLARIN HAKKI ÖDENEBİLİR Mİ?"

Görüntüleri kaydeden vatandaş, "Maşallah, Allah nazardan saklasın. Bu kadınların hakkı ödenebilir mi?" yorumuyla duygularını dile getirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"KÖTÜ GÜNDE DE BİRBİRİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ"

Eşinin sadece tıraşını değil banyo, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını da giderdiğini belirten Zehra Ekşili aynı zamana bakacak kimsesi olmayan annesine de evini açtı. Zehra Ekşili, "İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek" dedi.

Felçli eşini tıraş eden kadının görüntüleri yürekleri ısıttı

"ŞİMDİKİ GENÇLERİN DE BİZİM GİBİ OLMASINI İSTİYORUM"

Yaklaşık 22 yıldır felçli eşine baktığını belirten Zehra Ekşili, "Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum. Eşimin sağ tarafı felçli olduğu için tıraşını banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini yemesinde yardımcı oluyorum. Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Felçli eşini tıraş eden kadının görüntüleri yürekleri ısıttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

dün kü evini 4 çocugunu terk eden kadından sonra bu haber çok güzekdi işte gerçek eş işte insan evladı

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