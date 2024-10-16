Dünya gıda günü ortaokul öğrencileriyle kutlandı

DÜZCE(İHA) –Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'na giden 186 öğrencinin katılımıyla 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Gürler, Okul Müdürü Ali Kemal Beşel, öğretmenler, Gıda Mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

İl Müdürü Esra Uzun "Dünyada 150'den fazla ülkede etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Gününü, Türkiye'nin yarınları olan siz sevgili öğrenciler ile kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Her yıl açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımının gündeme geldiği bugün de gıdamızı koruyarak suya, toprağa, doğaya yani geleceğimize sahip çıkacağımızı hatırlatmak istiyorum. Gıda, hava ve sudan sonra üçüncü en temel insani ihtiyaç olmasına rağmen çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik durgunluklar sebebiyle dünyada yaklaşık 783 milyon insan açlıkla karşı karşıya bulunmaktadır. Hepimiz, sağlıklı gıda seçimleri yaparak, gıda israfını azaltarak, doğal kaynaklara özen göstererek ve eylemlerimizde şefkatli davranarak herkesin gıda hakkından yararlanabileceği bir geleceğin inşasında rol oynamalıyız. Gıda kayıp ve israfını önlemek için ise ilk olarak gıda okuryazarlığını artırmamız gerekiyor. Bu alışkanlığı siz sevgili öğrencilerimiz ile çocuk yaşta kazanabilirsek bizler bunu gelecek nesillere aktarmış oluruz" dedi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisi Şeyma Yıldız tarafından gıda ürünleri etiketi, gıda israfı, güvenilir gıda, israftan kaçınma yöntemleri ve bu yılın teması olan "Daha İyi Bir Yaşam ve Daha İyi Bir Gelecek İçin Gıda Hakkı" konularında sunular ve video gösterileri ile bilgilendirme yapıldı.

Ardında Düzce İl Milli Eğitim Personeli Diyetisyen Özlem Çalıkuşu tarafından Gıda Okuryazarlığı konusunda sunum gerçekleştirildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi. - DÜZCE