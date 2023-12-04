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Dünya Engelliler Günü'nde Ortaca Belediyesi engelli bireyler için kahvaltı etkinliği düzenledi

4 Aralık 2023 14:43 Son Güncelleme: 14:44 Abone Ol

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ortaca Belediyesi Kültürpark'ta engelli bireyler için kahvaltı etkinliği düzenlendi. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in katılımlarıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğinde, engelli bireyler ile beraber kahvaltı yapıldı. Etkinlikte, Kaymakam Kenan Aktaş ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, engelli bireylerin istek ve taleplerini dinlediler.