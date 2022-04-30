Dünya Dans Günü, İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı

İstanbullular, ' Dünya Dans Günü'nü kentin farklı noktalarında, dünyaca ünlü müzik türlerinin keyfini çıkararak kutladı. Şehrin meydanlarında, parklarında, iskelelerinde ve kültür merkezlerinde düzenlenen dans gösterileri İstanbulluların ilgi odağı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dünya Dans Günü kapsamında dünyaca tanınmış müzik türlerini İstanbul'a taşıdı. Etkinlikler, Flamenko'dan modern dansa, çocuk balesinden ateş dansına, gösteri sanatlarından kabile danslarına kadar çeşitli coğrafyalara özgü olmasının yanı sıra 7'den 70'e hitap eden dans gösterileriyle zengin bir dans koreografisi sundu.

Dünyaca ünlü müzik türlerinin şehirle harmanlandığı gösterilerin ikonik, renkli enerjisini tüm gün boyunca hisseden müzik ve dans severler, ateş dansları ile nefeslerini tuttu, DJ performanslarıyla eğlendi, Flamenko'yla büyülendi, gösteri sanatları topluluklarına eşlik etti.

Dünyanın dört bir tarafında dans gösterisi ile kutlanan bu özel günde İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Maçka Demokrasi Parkı, Karaköy, Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar İskeleleri, Haliç Metro Parkı ile İBB Ümraniye ve Bakırköy Kültür Merkezleri'nde büyüleyici anlara ev sahipliği yaptı.

İstanbul'un kamusal alanlarının tüm gün boyunca kıpır kıpır olduğu Dans Günü'nde gösteriler, gündüzden geceye festival havasında sürdü. Hareketli Latin dansları ve hiphop karışık performanslarla ise baharı şehrin açık alanlarında tadan İstanbullular, bu eğlenceli anların keyfini birlikte çıkarttı. Flashmob tekniğiyle yapılan danslarda topluluğun arasından çıkıp gelen dans grupları ise vatandaşları mutlu etti. İstanbul gecelerine ışıltı katan dans performansları, halkın şehrin yeşillik alanlarında keyifli dakikalar geçirmesini sağladı. Dans gösterileri, kentin 8 farklı noktasında dinamizmi doruklarda yaşattı.