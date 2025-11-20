Haberler

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Çocukların Durumu Vurgulandı

Güncelleme:
Edirne Barosu Aile, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında basın açıklaması yaparak, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin çocukların eğitimine ve gelişimine olan etkilerini ele aldı. Avukat Özge Hazır, çocukların maruz kaldığı ihlallerin toplum üzerindeki yansımalarını ve korunma gerekliliklerini vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne Barosu Aile, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon üyesi Avukat Özge Hazır, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin, "Ekonomik ve sosyal eşitsizlikler nedeniyle eğitim hakkından koparılan çocuklarımız, ağır koşullarda çocuk işçiliğine mecbur bırakılmaktadır. Bu durum, onların bedensel ve zihinsel gelişimlerini tehdit etmekle kalmayıp, geleceğe dair tüm umutlarını da çalmaktadır" dedi.

Edirne Barosu Aile, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Edirne Barosu önünde basın açıklaması yaptı.

Komisyon üyesi Avukat Özge Hazır, dünyanın en parlak ışıkları çocukların, karanlık köşelerde acımasız ihlallerle mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hazır, "Bu acı, bazen sokak ortasında şiddete maruz kalan bir çocuğun çaresizliğinde, bazen en güvendiği tarafından istismar edilen bir çocuğun gözlerinde, bazen de akran zorbalığıyla ömür boyu taşıyacağı yarayla bir çocuğun yüreğinde saklanmaktadır. Çocuklar, en güvende hissetmeleri gereken evlerinde ve okullarında dahi onarılamaz hasarlara maruz kalmakta, en temel haklarından mahrum bırakılmaktadır" diye konuştu.

"Suçun hedefi olmuş çocukların korunması, adalet sistemimizin en temel önceliği olmalı"

Toplum olarak üstesinden gelinmesi gereken derin yapısal sorunlar bulunduğunu, toplumun koruma mekanizmalarından mahrum kalan ve suça sürüklenen çocukların, kendilerine özgü sistem içerisinde koruma altına alınmayı, rehabilite edilmeyi ve toplumsal hayata yeniden kazandırılmayı hakettiklerini anlatan Hazır, şunları kaydetti:

"Onların suça yönelimi, yetişkinlerin onlara güvenli bir çevre sunma yükümlülüğündeki başarısızlığının bir göstergesidir. Aynı hassasiyetle, suçun bizzat hedefi olmuş çocukların korunması, adalet sistemimizin en temel önceliği olmalıdır. Suç mağduru çocuklar, yeniden travmatize edilmeden, yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, uzmanlar eşliğinde dinlenmeli ve yargı süreçlerinde özel olarak desteklenmelidir. Onların adalet arayışı, ikincil mağduriyetler yaratılmadan titizlikle yürütülmelidir.

Ekonomik ve sosyal eşitsizlikler nedeniyle eğitim hakkından koparılan çocuklarımız, ağır koşullarda çocuk işçiliğine mecbur bırakılmaktadır. Bu durum, onların bedensel ve zihinsel gelişimlerini tehdit etmekle kalmayıp, geleceğe dair tüm umutlarını da çalmaktadır. Gelecek nesillerin potansiyeli sistematik olarak sömürülürken, buna kayıtsız kalmak, insanlık vicdanının kabul edebileceği bir durum değildir.

Bu Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, söz konusu ihlallere karşı duruşumuzu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Sloganımızı bir yaşam felsefesi haline getirme ve kurumsal bir taahhüt olarak benimseme sorumluluğunu taşıyoruz. Bu önemli günde, tüm kurumları ve bireyleri her çocuğu kendi çocuğumuz gibi sahiplenmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
