Dünya Arı Günü'nde Edremit'te Kadınlara Arıcılık Eğitimi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Dünya Arı Günü kapsamında kadınlara yönelik düzenlenen arıcılık kursu, Kaymakam Ahmet Odabaş'ın katılımıyla dikkat çekti.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Dereli Mahallesi'nde meslek edindirme amacıyla açılan Arıcılık Kursu, Dünya Arı Günü'nde anlamlı bir ziyaretle taçlandı. Programa, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nahit Deniz de katıldı.

Kursiyer kadınlarla bir araya gelen Kaymakam Odabaş, kursun işleyişi ve hedefleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kadınların üretime katılımını teşvik eden bu tür eğitimlerin önemine vurgu yapan Odabaş, "Doğayla uyumlu, üretime dayalı eğitimler hem kadın istihdamına hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlıyor. Dünya Arı Günü gibi anlamlı bir günde burada olmak çok değerli," dedi.

Kaymakam Odabaş, kursiyerleri tebrik ederek başarılar diledi. Program sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - BALIKESİR