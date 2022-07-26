Dündar'dan Başsavcı Solmaz'a hayırlı olsun ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dündar'dan Başsavcı Solmaz'a hayırlı olsun ziyareti

Dündar'dan Başsavcı Solmaz'a hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Ramazan Solmaz'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

 - Güncelleme:

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Ramazan Solmaz'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ramazan Solmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Osmangazi ilçesi ve belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz'a bilgiler veren Başkan Dündar, "Kurumlar arası işbirliğiyle kadim şehir Bursa ve Osmangazi için sizlerle birlikte istişare içerisinde çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Allah, yeni görevinizde muvaffakiyetler versin" dedi.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise yeni görevinin heyecanını yaşadığını dile getirdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Dündar Ramazan Solmaz Cumhuriyet Osmangazi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title