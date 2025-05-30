Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Rıfat Sarıoğlu'nun koordinatörlüğünde gerçekleştirdikleri "Özgün Baskı" dersi kapsamında örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Öğrenciler, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun okuma salonunun duvarlarını özgün sanatsal motiflerle süsleyerek mekana yeni bir soluk getirdiler.

Öğrenciler, İslam hat sanatının önemli unsurları olan "Allah" lafzı ve "Vav" harfini, Selçuklu yıldızı motifleriyle harmanlayarak duvarlara titizlikle uyguladılar. Renklerin, çizgilerin ve derin anlamların buluştuğu bu çalışma sayesinde okuma salonunun duvarları, artık sadece bakılan değil, aynı zamanda düşündüren ve hissettiren birer sanat eserine dönüştü.

Projeyi yöneten Öğr. Gör. Rıfat Sarıoğlu, Gediz ve çevresinde daha önce de birçok sanatsal etkinlik ve duvar resmi çalışmasına öncülük etmişti. Sarıoğlu, eğitimin yalnızca sınıflarda değil, toplumla iç içe gelişmesi gerektiği inancıyla öğrencilerini aktif olarak saha çalışmalarına teşvik ediyor. Bu son proje de sanatın topluma hizmet edebileceğinin güzel bir örneğini oluşturdu.

Bu tür projeler, geleceğin tasarımcıları olan öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirirken, aynı zamanda sosyal sorumluluk duygularını da pekiştiriyor. Yapılan sanatsal müdahale ile okuma salonunun atmosferi tamamen değişti. Öğrencilerin artık kendilerini daha huzurlu ve motive olmuş hissedebilecekleri estetik bir ortam oluşturuldu. - KÜTAHYA