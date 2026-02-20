Dumlupınar Kaymakamı Teltik, iftarını şehit ailesiyle açtı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Alperen Teltik, Ramazan ayı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret ederek, iftarını onlarla birlikte açtı.

Kaymakam Alperen Teltik ve eşi Sedanur Teltik, 1999 yılında Hakkari'de şehit olan P. Er Yaşar Yıldız'ın ailesiyle iftar sofrasında bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen ziyarette, şehit ailesiyle yakından ilgilenen ve iftar sonrası aile fertleriyle sohbet eden Kaymakam Teltik ve eşi, evin miniklerine çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu.

Vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Kaymakam Teltik, Yıldız ailesine hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı