Dumlupınar'da bursiyerler geleneksel piknik şöleninde buluştu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa ve Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı tarafından düzenlenen Geleneksel Piknik Şöleni kapsamında bursiyerler bir araya geldi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirildi. Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinden çok sayıda bursiyerin katıldığı buluşma renkli görüntülere sahne oldu.

Program, Vali Vekili Harun Kazez ve il protokolünün katılımıyla başladı. Piknik organizasyonunun ardından katılımcılar sırasıyla Zafertepe Çalköy Zafer Anıtı, Dumlupınar Şehitliği ve Diorama Müzesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Vali Vekili Harun Kazez, şehitliklerin milli mücadele açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak,

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; vatan uğrunda ölen varsa vatandır" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, coşkulu ve anlamlı bir atmosferde sona erdi. - KÜTAHYA