DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Dulkadiroğlu Müftüsü: Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyoruz

Dulkadiroğlu Müftüsü: Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Can Bolat, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine destek olma amacıyla çeşitli hizmetler yürüttüklerini ve depremler sonrası camilerin durumu hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Can Bolat: "Bizim görevimiz sadece camide namaz kıldırmak değil, aynı zamanda vatandaşımızın haliyle hallenmek, ihtiyaç sahiplerini bulup onlara destek olmaktır" dedi.

Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Can Bolat, Ramazan ayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Müftü Bolat, deprem sonrası toparlanma sürecinin hızla devam ettiğini belirterek, "Ramazan'da bütün camilerimizi açıp, imamı olmayan cami bırakmamak üzere görevlendirme yaptık. Halkımızın Ramazan'daki manevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"diye konuştu.

Ramazan ayının bereketini tüm vatandaşların hissedebilmesi için çeşitli hizmetler yürüttüklerine değinen Müftü Bolat, "Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği zekatları, fitreleri ve sadakaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz sadece camide namaz kıldırmak değil, aynı zamanda vatandaşımızın haliyle hallenmek, ihtiyaç sahiplerini bulup onlara destek olmaktır. 'Hoş Geldin ya Ramazan' etkinliği ile çocuklara Ramazan bilinci aşılanıyor. Ayrıca, tüm camilerde ve Kur'an kurslarında mukabeleler okutuluyor" diye konuştu.

Depremlerde Dulkadiroğlu ilçesinde 90 caminin hasar gördüğünü de hatırlatan Bolat, "Müftülüğümüz tarafından takip edilen camilerden 14'ü tamamlanarak ibadete açıldı. 23 camimizin inşaatı devam ediyor. Bazılarında arsa problemi veya farklı sebepler nedeniyle temel atma aşamasına geçilemedi. Ancak hasar gören camilerimizin yüzde 80'i ya tamamlandı, ya inşaat aşamasında ya da başlama sürecinde. İnşallah çabuk toparlanacağız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
img

İstanbul'un en aktif suçlusu yine serbest
img

Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin! Açık açık ölümle tehdit ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.