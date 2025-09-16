Haberler

Düğünde Sıra Dışı Hediye: Damat Buzağı Sahibi Oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapılan bir düğünde, damat Ramazan Karadağ'a eniştesi tarafından hediye edilen buzağı, davetlilerde şaşkınlık yarattı. Altın yerine buzağı hediye edilmesi, gelin ve damadın mutluluklarına mutluluk kattı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde sıra dışı bir hediye dikkat çekti.

Damat Ramazan Karadağ'a eniştesi Birol Günay tarafından düğünde buzağı hediye edildi. Altın, bilezik, para derken hediye listesine buzağı da eklenince davetliler büyük şaşkınlık yaşadı. Gelin ve damat, bu ilginç hediye karşısında hem kahkaha attı hem de mutluluklarını gizleyemedi.

Bozarmut'ta gerçekleşen ilginç sürpriz, düğüne ayrı bir renk kattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
