Düğünde Sıra Dışı Hediye: Damat Buzağı Sahibi Oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde sıra dışı bir hediye dikkat çekti.

Damat Ramazan Karadağ'a eniştesi Birol Günay tarafından düğünde buzağı hediye edildi. Altın, bilezik, para derken hediye listesine buzağı da eklenince davetliler büyük şaşkınlık yaşadı. Gelin ve damat, bu ilginç hediye karşısında hem kahkaha attı hem de mutluluklarını gizleyemedi.

Bozarmut'ta gerçekleşen ilginç sürpriz, düğüne ayrı bir renk kattı. - MUĞLA