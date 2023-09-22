Düğünde geline altın yerine 5 litrelik ayçiçek yağı takıldı Erzincan'da düzenlenen bir nikah töreninde gelin ve damada takı merasiminde 5 litrelik Ayçiçek yağı takıldı.

Düğünde geline altın yerine 5 litrelik ayçiçek yağı takıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen bir nikah töreninde gelin ve damada takı merasiminde 5 litrelik Ayçiçek yağı takıldı.

Nişan, düğün gibi törenlerde takı takma durumu mizaha döküldü. Erzincanlı Seda ve Oğuzhan Vatan, çifti düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Nikah törenine katılanlardan gelin ve damadın akrabalarından Aşkın Güngör, gelin ve damada takı olarak 5 litrelik Ayçiçek yağı taktı.

Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Güngör, döviz yerine Ayçiçek yağı hediye etmekten mutlu olduğunu da söyledi.