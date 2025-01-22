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Düğünde Cenaze Merasimi Şaşkınlık Yarattı

Düğünde Cenaze Merasimi Şaşkınlık Yarattı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir düğünde damadın arkadaşları sıra dışı bir gösteri ile cenaze merasimi düzenledi. İmam kılığına giren genç, esprili bir şekilde helallik istemesi davetliler arasında şaşkınlık ve gülümseme yarattı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleşen bir düğünde arkadaşları tarafından damada cenaze merasimi düzenlendi.

Boyabat ilçesi Sarıağaççayı köyünde gerçekleşen düğünde damadın arkadaşlarının hazırladığı sıra dışı gösteri, davetliler arasında şaşkınlık ve gülümsemelere neden oldu. İmam cübbesi giymiş bir gencin öncülüğünde, damadın arkadaşları alanda toplanarak adeta bir "cenaze merasimi" yaptı.

İmam kılığına giren genç, mikrofonu eline alarak, evlenen arkadaşına yönelik esprili bir şekilde helallik istemeye başladı. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu mizahi anlar, kısa süreli bir şok etkisi yaparken, ardından gülümsemelere neden oldu. O anlar kameralara yansıdı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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