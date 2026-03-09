Ağaca takılan dronu tüfekle dala ateş ederek kurtardılar

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde ağaca takılan dron, ilginç bir yöntemle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre dron çekimi için Cebeli köyüne giden Soner Sungur ve Serkan Gedik, yanlarında götürdükleri dron ile deneme uçuşu yaptı. Bir süre havada kalan dron, köyde bulunan uzun bir kavak ağacının dallarına takılarak asılı kaldı.

Kavak ağacının en uç noktasına takılan dronu indirmek için her yolu deneyen ikili tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Bunun üzerine farklı bir yöntem deneyen Soner Sungur, tüfekle dronun takılı olduğu ince dala ateş etti.

Yapılan atış sonucu dalın kırılmasıyla dron yere düşerek ağaçtan kurtarıldı. Saatler süren uğraşın ardından dron hasar almadan kurtarıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı