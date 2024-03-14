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Driftçi sürücüye 35 bin 368 TL ceza

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı.

Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda aracın plakası ve sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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