Güney Kutbu yakınlarındaki Drake Geçidi'nde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika'nın güney ucu ile Antartika arasındaki Drake Geçidi'nde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Güney Kutbu'na yakın bir noktada meydana gelen şiddetli depremin ardından tsunami riskinin bulunmadığını kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedilen ve ilk olarak 8 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 7.5 olarak revize etti. USGS depremin 57 bin nüfusu bulunan Arjantin'in Ushuaia kentinin 700 kilometre güneydoğusunda meydana geldiğini bildirdi.

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA) depremin ardından Şili ve Antarktika için tsunami uyarısı yayınladı. - SANTİAGO