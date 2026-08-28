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ASİD Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ASİD Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yayımladığı mesajda, zaferin birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını, Atatürk ve şehitleri rahmetle andığını, bayramı kutladığını ifade etti.

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, 30 Ağustos'un Türk Milleti'nin birlik, beraberlik ruhunu ve vatan sevgisini en güçlü şekilde yansıtan tarihi bir zafer olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin, Türk Milletinin bağımsızlığına, vatanına ve bayrağına verdiği değeri tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, "30 Ağustos Zaferi'nin bizlere bıraktığı en değerli miras; toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk bilinciyle ülkemizin geleceğine güvenle sahip çıkma sorumluluğudur. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak görevidir. 30 Ağustos'un taşıdığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, ülkemizin geleceğine yönelik çalışmalarımıza güç vermesini diliyorum" dedi.

Dr. Yıldırım, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" diyerek mesajını sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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