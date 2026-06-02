Görevi Başında Katledilen Dr. Kamil Furtun, Ölümünün 11. Yılında Anıldı

Samsun Tabip Odası, 11 yıl önce silahlı saldırıda hayatını kaybeden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Kamil Furtun için anma programı düzenledi. Basın açıklamasında sağlıkta şiddetin yapısal nedenleri ve sistemin sürdürülemezliği vurgulandı.

(SAMSUN) - Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

Samsun Tabip Odası tarafından 29 Mayıs 2015'te görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kamil Furtun için ölümünün 11. yılında anma programı ve basın açıklaması düzenlendi.

Anma programı kapsamında önce Asri Mezarlık'ta Furtun'un kabri başında saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehir hastanesine taşınan Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi önünde geniş katılımlı basın açıklaması yapıldı. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'ın da katıldığı, açıklamayı Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Nedim Ecevit okudu.

Basın açıklamasında sağlıkta şiddetin yalnızca bir güvenlik sorunu olarak ele alınmasının, sorunun kök nedenlerini görünmez kıldığı ifade edildi. Sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması, hekimliğin itibarsızlaştırılması ve sağlık sisteminin özünden uzaklaştırılmasının bu şiddetin temel zeminini oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada, sağlık çalışanlarının hedef haline getirilmesinin bilinçli politik söylemlerle beslendiği, sağlık emekçilerinin sistemin yanlışlarının "günah keçisi" haline getirildiği ifade edildi. 2002 sonrası süreçte sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte sağlık hizmetinin bir "ticari meta" haline getirildiği, hastaların "müşteri" olarak konumlandırıldığı ve bunun toplumsal algıyı derinden etkilediği belirtildi.

TÜKENMİŞLİK, YOĞUNLUK VE ARTAN GERİLİMİN GÖLGESİNDE SAĞLIK SİSTEMİ

Açıklamada, sevk zincirinin işletilmemesi, kışkırtılmış sağlık talebi ve popülist politikaların sağlık sistemini işlevsiz hale getirdiği ifade edildi. Hekimlerin ağır iş yükü altında tükenmişliğe sürüklendiği, hastaların ise randevu sistemindeki yetersizlikler nedeniyle acil servislerde yoğunluk oluşturduğu dile getirildi. Bu tablo içerisinde hasta ve yakınlarının yaşadığı öfkenin sağlıkta şiddeti besleyen bir unsur haline geldiği, sistemin hem çalışan hem hasta açısından sürdürülemez hale geldiği vurgulandı. Caydırıcı olmayan cezaların şiddet eğilimlerini artırdığı, sağlık çalışanlarının ise kendini güvende hissetmediği ifade edildi.

MESLEK ÖRGÜTLERİNİN DIŞLANMASI VE SİYASİ SORUMLULUK TARTIŞMASI

Açıklamada, sağlık politikalarının belirlenmesinde Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin dışlanmasının, siyasi iradenin çözüm üretme iradesine sahip olmadığını gösterdiği savunuldu. Sağlıkta şiddet sorununun çözümü için meslek örgütlerinin katılımının zorunlu olduğu ifade edildi. Sağlık sisteminde performans odaklı yaklaşımın kaldırılması, sevk zincirinin yeniden kurulması, koruyucu hekimliğin güçlendirilmesi ve kamusal sağlık hizmetinin esas alınması gerektiği vurgulandı. Kamu kaynaklarının özel sektöre aktarılmasının durdurulması gerektiği ifade edilirken, eşit, ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmetinin altı çizildi.

Sağlıkta şiddetin mevcut sistem devam ettiği sürece azalmayacağı, aksine derinleşeceği vurgulandı. Dr. Kamil Furtun'un ölümünün bu sistemsel sorunun en çarpıcı sembollerinden biri olduğu ifade edildi. "Dr. Kamil Furtun'un görevi başında katledilmesi, sağlıkta şiddetin yalnızca bireysel olaylar değil, yapısal bir sorunun sonucu olduğunu bir kez daha hatırlattı" denilen açıklamada, Onun ve tüm sağlık emekçilerinin anısının, daha güvenli ve insan onuruna uygun bir sağlık sistemi mücadelesinde referans olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
