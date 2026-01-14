BŞEÜ öğretim üyesine doktora tez ödülü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş'a, 2025 yılı doktora tez ödülü verildi.

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından verilen 2025 Yılı Doktora Tez Ödülleri kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş da üçüncülük ödülüne layık görüldü. Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş, 'Essays on Socioeconomic Aspects of Mental Health: The Case of Türkiye' başlıklı doktora teziyle iktisat alanında ödül almaya hak kazandı. Doç. Dr. Bilge Eriş Dereli danışmanlığında Marmara Üniversitesi'nde tamamlanan tezde, Türkiye'de ruh sağlığının sosyoekonomik boyutları ele alınarak alana önemli katkılar sunuldu. 2025 Yılı Doktora Tez Ödülleri kapsamında birincilik ödülü Dr. Tuğçe Tatoğlu'na, ikincilik ödülü Dr. Çağlar Yüncüler'e verilirken, üçüncülük ödülünü Dr. Deniz Göktaş ile Dr. Oktay Özden paylaştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş'ı bu önemli akademik başarısından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK