DPÜ Rektörü Kazak öğrencilerle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Gençlik Merkezi'nde gösteri sunan Kazak öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Kızıltoprak, öğrencilere başarılar dileyerek Türk ve Kazak dostluğunu vurguladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Gençlik Merkezi'nde gösteri sunan Kazak öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik Merkezi'nde Kazak öğrencilerin kültürel gösterilerini izleyen ve gösteri sonunda öğrencileri Türkçe ve Kazakça kutlayıp kendilerine başarılar dileyen Rektör Kızıltoprak, Türk ve Kazakların dost olduğunu söyledi. Kızıltoprak'ın elindeki notlardan Kazakça konuşmasını gülümseyerek dinleyen Kazakistanlı öğrenciler, Rektörü uzun süre alkışlandılar. - KÜTAHYA