DPÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden beğeni toplayan tiyatro gösterimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, öğretim üyesi Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yazıp yönettiği Çekmez Köy oyunu ile kendi yazıp yönettikleri tiyatro oyunlarını ilk kez Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sahneledi.

Beylerbeyi Konferans Salonu'nda sahnelenen tiyatro etkinliği büyük ilgi gördü. Şeker İlkokulu'ndan 220, Cumhuriyet İlkokulu'ndan 235, Mehmet Çini İlkokulu'ndan 90, Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar İlkokulu'ndan 49, Fevzi Çakmak İlkokulu'ndan 36, Yunus Emre İlkokulu'ndan 24 ve Ümran Aygen İlkokulu'ndan 28 öğrenci olmak üzere toplam 682 öğrenci gösteriyi izledi.

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yönetmenliğini üstlendiği Çekmez Köy adlı tiyatro oyunu ile Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında hazırladığı çocuk tiyatroları iki perdede sahnelendi. Öğrenciler ve öğretmenler, keyifli anlara sahne olan gösterimleri ilgiyle takip etti.

Gösterimin ardından katılımcı öğrencilerle geleneksel çocuk oyunları oynandı. Programda, desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz'a ve Ar-Ge Birimi sorumlularından Kenan Ay'a teşekkür edildi.

DPÜ Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, tiyatro gösterimlerinin Aralık ayı sonuna kadar her pazar günü devam edeceği duyuruldu. - KÜTAHYA