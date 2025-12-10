Haberler

DPÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden beğeni toplayan tiyatro gösterimi

DPÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden beğeni toplayan tiyatro gösterimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, öğretim üyesi Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yazıp yönettiği Çekmez Köy oyunu ile kendi yazıp yönettikleri tiyatro oyunlarını ilk kez Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sahneledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, öğretim üyesi Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yazıp yönettiği Çekmez Köy oyunu ile kendi yazıp yönettikleri tiyatro oyunlarını ilk kez Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sahneledi.

Beylerbeyi Konferans Salonu'nda sahnelenen tiyatro etkinliği büyük ilgi gördü. Şeker İlkokulu'ndan 220, Cumhuriyet İlkokulu'ndan 235, Mehmet Çini İlkokulu'ndan 90, Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar İlkokulu'ndan 49, Fevzi Çakmak İlkokulu'ndan 36, Yunus Emre İlkokulu'ndan 24 ve Ümran Aygen İlkokulu'ndan 28 öğrenci olmak üzere toplam 682 öğrenci gösteriyi izledi.

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yönetmenliğini üstlendiği Çekmez Köy adlı tiyatro oyunu ile Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında hazırladığı çocuk tiyatroları iki perdede sahnelendi. Öğrenciler ve öğretmenler, keyifli anlara sahne olan gösterimleri ilgiyle takip etti.

Gösterimin ardından katılımcı öğrencilerle geleneksel çocuk oyunları oynandı. Programda, desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz'a ve Ar-Ge Birimi sorumlularından Kenan Ay'a teşekkür edildi.

DPÜ Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, tiyatro gösterimlerinin Aralık ayı sonuna kadar her pazar günü devam edeceği duyuruldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
title