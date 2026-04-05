Down sendromlu Melik'e polis ekiplerinden doğum günü sürprizi

Down sendromlu oğlu Melik Gencer Sabuncu'nun doğum gününü çok sevdiği polislerle birlikte kutlamak isteyen babanın CİMER'e yaptığı başvuru üzerine, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, Melik için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

19 yaşındaki down sendromlu Melik Gencer Sabuncu için babası Muhammet Sabuncu, CİMER'e duygusal bir başvuruda bulundu. İstanbul Valiliğine hitaben kaleme aldığı başvurusunda Sabuncu, oğlunun 1 Nisan'da 19 yaşına gireceğini, polisleri çok sevdiğini ve yunus polis kıyafeti istediğini belirterek, doğum gününde polislerle sürpriz yapılmasını talep etti. Sabuncu, başvurusunda "Bu gerçekleşirse ömrü boyunca unutmayacaktır. Lütfen bana yardımcı olun" ifadelerine yer verdi.

Hayalini kurduğu polis üniformasını hediye ettiler

Çekmeköy'de yaşayan babanın başvurusunu alan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Melik için harekete geçti. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 1 Nisan'da aileye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Polisler, getirdikleri pastayı Melik ile birlikte keserken, hayalini kurduğu polis üniformasını da hediye etti. - ANKARA

