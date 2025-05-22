Down Sendromlu Gençlerin Fotoğrafları Sanatseverlerle Buluştu

Down Sendromlu Gençlerin Fotoğrafları Sanatseverlerle Buluştu
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Tekirdağ'da 'Kankayız Biz' projesi kapsamında Down sendromlu gençlerin çektiği fotoğraflar bir sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Proje, özel bireylerin sosyal hayata katılımını hedefliyor.

Tekirdağ'da Down sendromlu gençlerin çektikleri fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Down sendromlu bireylere yönelik "Kankayız Biz" projesi Süleymanpaşa ilçesinde hayata geçirildi. Projede Down sendromlu bireyler ile lisede öğrenim gören öğrenciler, 5 hafta boyunca çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek sosyalleşti. Projenin devamında Down sendromlu bireyler fotoğrafçılık eğitimi aldı. Eğitimlerin ardından lise öğrencileriyle birlikte sahaya çıkan gençler, Tekirdağ sokaklarında kendi bakış açılarını yansıttıkları fotoğraflar çekti. Ortaya çıkan 40 özel kare, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide vatandaşların ziyaretine açıldı.

Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen açılışta yaptığı açıklamada, "Özel bireylerimizin sosyal hayata katılmaları ve farkındalık oluşturulması için bu projeyi başlattık. Amacımız toplumdaki engelli algısını değiştirmek. Gençlerle birlikte hareket etmek bizim için çok değerliydi. Bu projeyi diğer ilçelere de yaymak istiyoruz" dedi.

Sergide eserleri yer alan Down sendromlu Ömer Erdemir ise, "Fotoğraflarımı insanlar görünce çok mutlu oldum" diyerek duygularını paylaştı.

Serginin 2 gün boyunca ziyarete açık kalacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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